Recambio: Caputo removió al titular de Transporte ante sospechas de fraude con fondos de la tarjeta SUBE

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió destituir al secretario de Transporte Luis Pierrini en medio de una denuncia por presunta corrupción vinculada al uso de los fondos de la tarjeta SUBE, irregularidades que habrían generado un daño fiscal estimado en hasta 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pagos electrónicos.La salida del funcionario mendocino fue comunicada oficialmente como una renuncia por “motivos personales”, aunque distintas fuentes del sector confirmaron que la decisión se precipitó tras conocerse una denuncia penal que involucra a empresas de colectivos del AMBA y apunta a irregularidades sostenidas durante su gestión.Según la presentación realizada por la Asociación Arco (Arco Social), existieron “presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional”, lo que derivó en una acusación también dirigida contra el propio Caputo.La denuncia detalla un corrimiento artificial de validaciones desde recorridos cortos hacia tramos más largos dentro del sistema SUBE, lo que incrementaba el monto de los subsidios percibidos por determinadas compañías “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”, de acuerdo al escrito.Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, afirmó que en diciembre de 2025 “existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte” y sostuvo que, pese a ello, “no se hayan adoptado medidas correctivas o de auditoría efectivas” por parte de las autoridades competentes.En paralelo, el dirigente remarcó la “responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía”, lo que profundizó el impacto político de la denuncia dentro del Gabinete.Tras la salida de Pierrini, quien había llegado al cargo de la mano del ex titular de ARCA Juan Pazo, el Ejecutivo designó como reemplazante al arquitecto Fernando Herrmann, un profesional proveniente del sector privado sin antecedentes en el área de transporte, mientras el Gobierno busca contener las derivaciones judiciales del caso y reordenar una de las áreas más sensibles de la administración nacionalla reu de milei con el de la fifa en davos.