Milei encabezará en Mar del Plata una nueva edición de la Derecha Fest

El presidente Javier Milei encabezará este martes por la tarde en Mar del Plata una nueva edición de la Derecha Fest, el evento conservador que el oficialismo utiliza como plataforma de difusión ideológica y que se realizará frente al mar, con acceso abierto y una convocatoria que los organizadores prevén masiva.La actividad tendrá lugar desde las 19.30 en el Horizonte Club de playa, sobre la avenida Martínez de Hoz, un complejo privado elegido como sede del encuentro que contará con registro previo, servicios gastronómicos y espacios recreativos, en una puesta que combina militancia política y formato de festival. Será la segunda vez que el mandatario cierre la Derecha Fest, que se realiza de manera periódica desde 2024 y que fue ganando visibilidad con la participación creciente de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.Además de Milei, el programa prevé ocho oradores entre los que figuran el politólogo Agustín Laje, la diputada Lilia Lemoine, el legislador bonaerense Guillermo Montenegro, el diputado Sergio “Tronco” Figliuolo y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del Presidente, mientras que otros referentes asistirán como público.El encuentro cuenta con el financiamiento de la editorial Hojas del Sur de Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina involucrada en un caso de corrupción en la ex Agencia de Discapacidad, que fue la encargada de publicar los últimos libros del jefe de Estado. La consultora Arcano Strategy Group, especializada en comunicación política, también esponsorea el espectáculo.En la previa, desde el entorno del armador bonaerense Sebastián Pareja explicaron que el objetivo es potenciar el contacto directo con los asistentes: “Nosotros vamos a trabajar para que ese día el Presidente tenga todo el contacto con la gente que quiera tener con los bonaerenses, tanto con los dirigentes como con el resto de los ciudadanos”, señalaron sobre la jornada que se dará antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.