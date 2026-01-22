26.01.2026 / GIRA

Milei encabezará el Tour de la Gratitud y participará de un evento libertario en Mar del Plata

El Presidente visitará este lunes la ciudad balnearia para encabezar actividades políticas, participar de un encuentro del espacio liberal-conservador y retomar la agenda doméstica tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos.




El presidente Javier Milei desembarcará este lunes en Mar del Plata para protagonizar una nueva escala del denominado Tour de la Gratitud, una recorrida con la que el Gobierno busca reforzar el vínculo directo con su electorado y exhibir respaldo político a la gestión en un contexto de reformas y tensiones institucionales.

Durante su estadía, una de las actividades centrales será su participación en la Derecha Fest, un evento que reúne a dirigentes, referentes y militantes del espacio liberal-conservador, en una señal de reafirmación ideológica y de cercanía con el núcleo duro que sostiene al oficialismo.

Además, el mandatario tiene previsto encabezar un acto abierto a las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde tomará contacto con vecinos para agradecer el acompañamiento electoral y exponer los lineamientos generales del programa de transformaciones que impulsa la administración nacional.

La visita se enmarca en una estrategia política que combina presencia territorial y construcción de identidad propia por fuera de las estructuras partidarias tradicionales, con el Tour de la Gratitud como herramienta para consolidar la base libertaria en distintas ciudades del país.

En paralelo a la agenda oficial, Milei fue invitado por Fátima Florez a asistir a su espectáculo “La Libertad Avanza”, mientras que la recorrida por Mar del Plata se produce pocos días después de su regreso de Davos, donde el Gobierno buscó respaldo internacional para su programa económico y ahora vuelve a poner el foco en la escena política local.

