En Davos, Milei saludó a al titular de la FIFA mientras crece la tensión con la AFA

El presidente Javier Milei se mostró en Davos junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en una reunión breve pero cargada de contexto político que se produjo mientras el Gobierno impulsa una ofensiva judicial y administrativa contra la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntas irregularidades fiscales y contables.Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y concluyó con una foto conjunta con pulgares arriba, un gesto habitual del mandatario, aunque desde el Ejecutivo evitaron informar los temas abordados y se limitaron a difundir la imagen tomada en la previa de la presentación del Consejo de Paz, una iniciativa promovida por Donald Trump.La reunión se dio pocos días después de que la Justicia aceptara a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa que investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, un expediente que tiene a Tapia imputado y que representa el frente judicial más avanzado contra la entidad.Según fuentes de la comitiva oficial, la situación del presidente de la AFA formó parte de la conversación con Infantino, considerado uno de los principales respaldos internacionales de Tapia, en un contexto en el que el Gobierno dejó trascender que evalúa una nueva denuncia fiscal contra la cúpula dirigencial del fútbol argentino.En paralelo, el Ejecutivo mantiene abierta la vía administrativa a través de la Inspección General de Justicia, que intimó a la AFA a presentar balances pendientes y justificar gastos millonarios, documentación que se encuentra bajo análisis y que podría derivar, según admiten en la Casa Rosada, en la designación de veedores oficiales para monitorear las cuentas.La foto en Davos contrastó con el tono confrontativo que Milei volvió a exhibir horas antes en su discurso ante el Foro Económico Mundial, donde defendió el capitalismo de libre comercio y reivindicó las reformas de su gestión, mientras en Buenos Aires el Gobierno insiste en que avanzará “como nunca antes” sobre la estructura del poder en el fútbol argentino.