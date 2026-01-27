Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente este martes con una fuerte advertencia sobre la política exterior del Gobierno al cuestionar el alineamiento con Donald Trump, a quien describió como un liderazgo "debilitado", al tiempo que denunció una campaña de desprestigio impulsada desde la gestión de Javier Milei para ensuciar su nombre. "“Nos estamos aliando con alguien que está en decadencia en los EE. UU.", alertó.En diálogo con Radio Splendid AM 990, Fernández rechazó las acusaciones judiciales y mediáticas en su contra: “Me convirtieron falsamente en un golpeador de mujeres y bon vivant”, apelando a que se promovieron “denuncias falsas” y se difundieron versiones sobre su vida privada, como que “tenía 32 amantes”, en lo que definió como “una operación impresionante que hizo Milei" con ayuda de "alguien cercano" a él mismo.Al referirse al escenario internacional, el exmandatario calificó a Trump como un “bravucón que prueba a ver hasta dónde asusta y si ve a alguien bien planteado, retrocede”. En esa línea, advirtió que “lo que Trump está planteando es un tiempo distópico, donde el más fuerte somete al más débil”.En ese marco, Fernández sostuvo que “la disputa entre (Vladímir) Putin y Trump es falsa” porque “son coincidentes en muchas de sus miradas”, y sostuvo con firmeza: “Le tengo un respeto a Putin que no le tengo a Trump”, aunque aclaró que no acuerda con “la invasión a Ucrania tras la pandemia” y que ese conflicto, fiel a su tono mediador, “debía resolverse en la mesa de la diplomacia, no a los tiros”.Finalmente, el expresidente cuestionó el rol de Europa y el rumbo del actual alineamiento internacional cuando señaló que el continente estuvo “demasiado atado a Estados Unidos” por un “complejo de deuda histórica tras la Segunda Guerra Mundial”. Igualmente, opinó que el estadounidense es “internamente débil”, por tener un “70% de imagen negativa”, una economía que “no funciona bien y un problema inflacionario".