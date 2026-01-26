Delito de adulto, pena de adulto: en Mar del Plata, Milei celebró la reforma de la Ley Penal Juvenil

El presidente Javier Milei defendió este lunes en Mar del Plata el rumbo de su gestión económica y legislativa al encabezar una caravana por la zona comercial de la ciudad donde, en contacto directo con sus seguidores, ratificó el déficit cero como política central del Gobierno y celebró el avance del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil bajo la consigna de “delito de adulto, pena de adulto”.La visita se dio en el marco del denominado Tour de la Gratitud, una recorrida federal con la que el mandatario busca reforzar el respaldo político a su administración tras un año marcado por el ajuste, y que en esta oportunidad incluyó un recorrido por la avenida Güemes, donde Milei se mezcló con la multitud y dio un breve discurso desde una camioneta detenida por la marea de gente.Ahí, el jefe de Estado agradeció el apoyo electoral recibido en 2025 y volvió a insistir con los ejes de su programa económico: “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, expresó.En ese contexto, el Presidente destacó iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso y mostró especial entusiasmo ante la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal y el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil,. "El que las hace las paga y, en Argentina, delito de adulto, pena de adulto”, advirtió ante sus seguidores en la ciudad balnearia.Al cerrar su intervención, Milei volvió a proyectar los objetivos de su administración: "Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo, y agregó que "dentro de poco" habrán "leyes de países razonables”, en una visita que funcionó como antesala de las sesiones extraordinarias y de su participación en la Derecha Fest prevista para este martes.