El presidente Javier Milei aguarda que la Cancillería concluya los chequeos técnicos finales del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para enviarlo al Congreso, en una ofensiva política que busca avanzar con la ratificación local mientras el tratado enfrenta demoras y cuestionamientos en el ámbito europeo.Según admiten en el propio Gobierno, el texto todavía no ingresó al circuito formal de Legal y Técnica y continúa en elaboración, con traducciones pendientes y ajustes técnicos que retrasan su presentación parlamentaria, al punto de que en Casa Rosada no descartan que el envío se postergue hasta la semana próxima.De acuerdo a lo que averiguó TN, el trabajo está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe consolidar la versión definitiva firmada por los países del Mercosur antes de remitirla a Presidencia para la firma del jefe de Estado. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en acelerar los tiempos legislativos pese a que el acuerdo aún no está cerrado internamente.La decisión oficial de avanzar se mantiene incluso después de que el Parlamento Europeo resolviera enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados del bloque, una medida que el oficialismo minimiza al sostener que solo podría objetarse el procedimiento y no el contenido.Desde Casa Rosada confían en reunir los votos necesarios para aprobar la ratificación en ambas cámaras y fijan como objetivo que el debate se dé durante las sesiones extraordinarias de febrero, con la intención de que la Argentina sea uno de los primeros países del Mercosur en completar el trámite legislativo y presionar por una eventual aplicación provisoria del acuerdo.Por otra parte, en Europa el proceso judicial podría extenderse por hasta dos años y abre incertidumbre sobre los plazos de implementación, el Gobierno argentino acelera su estrategia política y parlamentaria para mostrar alineamiento con el tratado, relativizar las objeciones del viejo continente y avanzar con una agenda comercial que conciben prioritaria en medio de un escenario global marcado por tensiones.