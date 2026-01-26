Dólar: la moneda verde encadena su tercera suba

El dólar oficial registra su tercera suba consecutiva en un contexto de estabilidad cambiaria que se sostiene desde el inicio del año. El Banco Central acumula más de 1.000 millones de dólares en compras durante enero y aprovecha un escenario marcado por una fuerte oferta de divisas, tasas de interés altas y una estacionalidad más calma de lo habitual para el mercado cambiario.

Los dólares financieros muestran una tendencia mayormente estable o a la baja. El MEP opera con leves movimientos descendentes, el contado con liquidación retrocede 0,1% y el dólar blue avanza por segunda jornada seguida hasta los $1.500. En paralelo, el dólar cripto se mantiene por encima de los $1.516, mientras que en el mercado de futuros predominan las bajas, con marzo pactando en torno a los $1.513.El escenario cambiario actual quiebra la dinámica típica de comienzos de año, caracterizada por una mayor volatilidad. Las tasas de corto plazo, que ya se ubican por debajo del 20%, junto con las emisiones de deuda en dólares y las liquidaciones del sector agroexportador, contribuyen a contener las expectativas y refuerzan la calma en el tipo de cambio oficial.Con este marco, el Banco Central sostiene su estrategia de acumulación de reservas y consolida un “verano sin sobresaltos” en el mercado cambiario, un dato que sigue de cerca la city financiera ante los desafíos macroeconómicos que se proyectan para los próximos meses.