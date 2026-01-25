El Gobierno sale al mercado con una nueva licitación para refinanciar $9,4 billones

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a la segunda licitación de títulos públicos de 2026, en la que el Gobierno buscará renovar vencimientos por alrededor de $9,4 billones. La operación se da en un escenario de fuerte dependencia del financiamiento en el mercado local y con el antecedente inmediato de una colocación previa marcada por tasas más elevadas.

Con esta licitación, el equipo económico encabezado por Luis Caputo vuelve a poner a prueba su estrategia de deuda en moneda local. El objetivo oficial es lograr un rollover cercano al total de los vencimientos y avanzar hacia una validación de tasas más bajas que en la licitación anterior.Entre los instrumentos en pesos se incluyen letras capitalizables con vencimientos durante 2026, bonos capitalizables que se extienden hasta enero de 2027, letras a tasa TAMAR, títulos ajustados por CER y bonos cero cupón con vencimientos en 2027 y 2028. En dólares, se ofrecerá la reapertura de una letra del Tesoro vinculada al tipo de cambio con vencimiento en abril de 2026.La recepción de las ofertas comenzará el miércoles 28 de enero a las 10 y finalizará a las 15 horas, mientras que la liquidación se realizará el viernes 30. El resultado de la licitación será un nuevo termómetro del clima financiero, luego de que en la primera colocación del año el Gobierno renovara el 98% de los vencimientos, unos $9,37 billones, con una fuerte suba en la tasa de interés.