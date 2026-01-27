Milei calificó a Paolo Rocca como "Don Chatarrín" por los caños de Vaca Muerta

El presidente Javier Milei se refirió a la licitación para la provisión de tubos de acero vinculada a un proyecto estratégico de exportación de gas en Vaca Muerta, en la que Techint quedó fuera frente a la firma india Welspun. La adjudicación abrió una fuerte polémica política y empresarial, que tuvo al propio mandatario como protagonista en redes sociales.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó públicamente a Techint al afirmar que su oferta resultó hasta un 40% más cara que la presentada por la empresa india. Sus declaraciones reforzaron la línea oficial de confrontación con sectores industriales locales que reclamaron protección frente a la competencia externa.La controversia escaló cuando Milei utilizó su cuenta en la red social X para cargar contra quienes defendieron a la industria nacional del acero. “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió el Presidente, en un mensaje con tono acusatorio.En otro posteo, el mandatario apuntó de manera directa contra el titular de Techint, Paolo Rocca, a quien calificó como “Don Chatarrín”. La expresión condensó la mirada del Gobierno libertario sobre el conflicto: una disputa que excedió la licitación puntual y expuso el choque de fondo entre el modelo de apertura económica impulsado por Milei y los intereses históricos del entramado industrial argentino.