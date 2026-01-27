Provincia creó el Consejo Portuario: quiénes lo integran y cuáles son sus funciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario, que funcionará en la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción y que deberá asesorar al Poder Ejecutivo de Axel Kicillof en la planificación de políticas sectoriales.De acuerdo con la Resolución 29/26, el Consejo Portuario estará integrado por todos los presidentes de los consorcios de gestión de los puertos públicos bonaerenses. A ellos se le suma un representante de los puertos privados comerciales o industriales elegido por las asociaciones que los nuclean, pero también podrán sumarse otros actores del sector “que sean convocados por la autoridad portuaria provincial”.El nuevo organismo deberá reunirse al menos una vez por año para cumplir con las cinco funciones que se le fueron asignadas. La principal es “desarrollar propuestas vinculadas a la logística y al desarrollo, planificación y gestión de los puertos“. A esto se le suma la elaboración de “recomendaciones y sugerencias en temas vinculados a la actividad portuaria y servicios conexos en la Provincia de Buenos Aires, en miras del desarrollo del sistema de transporte en su conjunto“.No será tarea sencilla considerando que el sistema portuario bonaerense tiene 27 terminales de índole comercial e industrial que movilizan carga. A su vez, hay más de 190 puertos recreativos, 30 astilleros y más de 100 talleres navales menores distribuidos por los 1200 kilómetros de litoral marítimo y fluvial de la Provincia.Toda esta infraestructura es clave para la producción nacional y el intercambio comercial. Según cifras oficiales, entre 2015 y 2023, el 38% de la carga a granel y el 40% de los contenedores se movilizaron por alguno de los puertos bonaerenses.