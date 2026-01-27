"Creemos en la justicia social: Kicillof retomó su agenda en el conurbano para una entrega de escrituras en Avellaneda

Entregamos 700 escrituras gratuitas en #Avellaneda para seguir garantizando a las familias la seguridad de tener la casa propia con este documento tan valioso que de otra manera les resultaría muy difícil conseguir.



Nosotros creemos en la libertad, pero en la verdadera: una pic.twitter.com/PYE3MCAjsB — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 27, 2026

El gobernador Axel Kicillof retomó este martes su agenda en el conurbano bonaerense y lo hizo en Avellaneda, donde entregó 700 escrituras sociales, un quirófano móvil para el área de Zoonosis municipal y visitó una de las Escuelas Abiertas en Verano del distrito.“Avellaneda es un polo industrial inmenso y hoy vemos máquinas paradas y una caída brutal del consumo. No es algo pasajero, ya llevamos dos años de un plan económico que genera desempleo y angustia”, manifestó.Y añadió: “Este es el resultado de un país pensado para muy pocos, en el que no hay lugar para los trabajadores, los empresarios pymes y los jubilados”.En ese marco, el mandatario provincial defendió las políticas de escrituración como un derecho de acceso a la vivienda: “Mientras el Gobierno nacional nos habla de una libertad que se restringe únicamente a quienes tienen un alto poder adquisitivo, para nosotros la libertad empieza cuando una familia tiene la tranquilidad de que su casa es definitivamente suya”.Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, visitaron el complejo municipal Dominico Alto Rendimiento, donde más de 500 chicos participan de las actividades de las Escuelas Abiertas en Verano.Además, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof puso en funcionamiento un nuevo móvil adquirido a través del programa de leasing para fortalecer el área de zoonosis local con operativos de vacunación, castración y quirófanos. El convenio incluyó también la compra de cuatro ambulancias, una excavadora y una cargadora.Por último, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires siempre nos van a encontrar acompañando con políticas públicas e inversión a los sectores que más sufren. Los bonaerenses creemos en la justicia social” concluyó.