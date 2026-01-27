Mas deuda: Caputo sale a renovar $9,4 billones con la lupa puesta en las tasas

La Secretaría de Finanzas buscará este miércoles renovar vencimientos por $9,4 billones, en una nueva licitación del Tesoro que vuelve a poner en primer plano el delicado equilibrio entre sostener el financiamiento en pesos y evitar un nuevo salto en las tasas de interés. La operación será observada de cerca por el mercado, tanto por el nivel de rollover que logre el Gobierno como por el precio que esté dispuesto a pagar para alcanzarlo.

El menú de instrumentos vuelve a mostrar una fuerte dependencia del endeudamiento en pesos, con letras y bonos capitalizables, títulos ajustados por CER y una opción atada al dólar. La estrategia apunta a captar el interés de distintos perfiles de inversores, aunque el margen se achica en un contexto donde la demanda de pesos comienza a ceder por razones estacionales.“La mirada estará no sólo en el nivel de rollover ante una demanda de pesos que estacionalmente comenzará a ceder, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos son más o menos demandados y en qué tramo”, señalaron desde SBS, en una advertencia que resume las tensiones que atraviesa la política financiera del Gobierno.