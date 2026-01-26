28.01.2026 / ROCKSTAR

Insólito: Milei cantó Rock del gato en Mar del Plata con Fátima Florez

Mientras el país atraviesa un desastre ambiental por los incendios en la Patagonia y en medio de la tensión del Gobierno con Techint, el Presidente participó de un show teatral en Mar del Plata y se subió al escenario junto a su expareja para interpretar un tema de Ratones Paranoicos.




El presidente Javier Milei asistió al Teatro Roxy de Mar del Plata para presenciar la obra Fátima Universal y, sobre el final de la función, se subió al escenario junto a la humorista Fátima Florez para cantar a dúo “El rock del gato”, una de las canciones que ya había interpretado con la Banda Presidencial en el Movistar Arena.

La presencia del mandatario generó reacciones divididas en las inmediaciones del teatro, donde se cruzaron cánticos de apoyo y rechazo entre militantes y manifestantes, con consignas como “Presidente, Presidente” y, desde la vereda opuesta, el grito de “Qué se vaya, qué se vaya”, en una postal habitual de sus apariciones públicas.



Minutos antes del show, Milei había participado de un ensayo junto a la artista, quien luego brindó detalles a la prensa y destacó su desempeño al señalar que “la voz le sonó espectacular”, además de explicar que la elección del tema fue del propio Presidente y que se trataba de “una canción de su repertorio”.

La comediante también describió el clima del ensayo como distendido y celebratorio, al relatar que “parecía que ensayamos ya de hace mil años”, y subrayó el acompañamiento del equipo técnico al afirmar que “toda la gente de producción y la banda en vivo estuvieron superacorde”, en una jornada que coincidió con la agenda política del mandatario en la ciudad.

