Trump redobla sus amenazas a Irán: El próximo ataque será mucho peor

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una nueva advertencia directa a Irán al exigir que negocie un acuerdo con Washington y al amenazar con una escalada militar al advertir que “el próximo ataque será mucho peor” en caso de que Teherán no acceda a sentarse a la mesa de negociaciones.A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario confirmó el envío de fuerzas militares al señalar que “una enorme armada se dirige a Irán” y precisó que se trata de “una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, al tiempo que afirmó que está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”.En ese mensaje, Trump sostuvo que espera que el régimen iraní “negocie un acuerdo justo y equitativo” sin armas nucleares y que “beneficie a todas las partes”, y remarcó la urgencia del planteo al advertir: “¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato!”.El presidente estadounidense también recordó antecedentes de presión militar y aseguró que, tras el fracaso de negociaciones previas, “no lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán”, antes de insistir con una nueva amenaza al afirmar: “¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”.Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte tensión interna en Irán, tras semanas de protestas que, según el sitio opositor Iran International, dejaron más de 36.500 muertos, mientras Trump afirmó que Teherán había intentado reabrir el diálogo al asegurar que “llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar”, en paralelo a la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln a Medio Oriente y a la advertencia iraní de que considerará “hostiles” a los países vecinos que faciliten ataques contra su territorio.