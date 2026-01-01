Aumentos en febrero: cuánto subirán el transporte, los alquileres y las prepagas

El inicio de febrero estará marcado por una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales, con ajustes que impactarán de manera directa en el transporte público, los contratos de alquiler y las cuotas de medicina prepaga, en un escenario económico en el que los precios siguen en alza pese a la desaceleración inflacionaria registrada en el último mes.En el caso del transporte público, los incrementos alcanzarán tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires, donde los boletos de colectivo registrarán subas de hasta 4,8% y 4,5% respectivamente, mientras que en la Ciudad también se aplicará una actualización en la tarifa del subte y del premetro a partir de febrero.Los alquileres también mostrarán un nuevo ajuste, especialmente en aquellos contratos que continúan bajo el esquema de la derogada Ley de Alquileres, que se actualizan por el Índice de Contratos de Locación, con subas que rondarán el 34,6%, mientras que los acuerdos firmados tras el DNU mantendrán incrementos trimestrales, cuatrimestrales o semestrales según lo pactado entre las partes.Por su parte, las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados que en febrero aplicarán un aumento de hasta 2,8% en las cuotas, ajuste que también alcanzará a los copagos y que se suma a las subas acumuladas durante los últimos meses en el sistema de salud privado.A estos incrementos se sumarán nuevas actualizaciones en los servicios de cable, internet y telefonía, con ajustes que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5%, mientras que en los servicios de luz y gas comenzará a regir el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que definirá el impacto final en las facturas según el nivel de consumo y la situación patrimonial de cada usuario.Según estimaciones privadas, la inflación de enero se ubicaría entre el 2,3% y el 2,6%, una cifra levemente inferior a la de diciembre, aunque insuficiente para compensar el efecto combinado de los aumentos que comenzarán a reflejarse en los gastos fijos de los hogares a partir del segundo mes del año.AUMENTO DEL TRANSPORTE EN DETALLEBoleto mínimo (hasta 3 km): pasa de $619,37 a $637,58Tramo de 3 a 6 km: $708,46Tramo de 6 a 12 km: $763,05Tramo de 12 a 27 km: $817,67Boleto mínimo (0 a 3 km): $721,08Tramo de 3 a 6 km: $803,29Tramo de 6 a 12 km: $865,17Viajes de 12 a 27 km: $927,12Más de 27 km: $988,63Pasaje con SUBE registrada: pasa de $1.259 a $1.336Tarifa: $467,60