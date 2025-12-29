Aumentan los peajes hacia la Costa Atlántica: cuáles son los nuevos valores

El Gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los corredores viales a la Costa Atlántica en el inicio de las vacaciones de verano.El ajuste tarifario fue solicitado por la concesionaria AUBASA, en el marco de la actualización trimestral de tarifas. La suba ronda entre el 7% y el 10%, según el tramo y la categoría del vehículo, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.Este indicador toma como referencia el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos publicados por el INDEC,De esta manera, la tarifa mínima en hora pico para los autos pasará a pagar hasta $5.400 en hora pico para la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano ($5.307 con TelePASE). En ese mismo trayecto, los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui, trepan a $4.600 (manual) y $4.511 (TelePASE).Desde la Ciudad hacia La Plata, los peajes Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa alcanzan los $2.700 (manual) y $2.653 (TelePASE), mientras que en Bernal, Quilmes y Berazategui el costo es de hasta $1.900 y $1.857, respectivamente.En los corredores hacia la Costa Atlántica, las subas son importantes. En la Ruta 2, los peajes de Samborombón y Maipú llegan a $7.000 con pago manual y $6.964 con TelePASE, al igual que en La Huella, sobre la Ruta 11.En la Ruta 74, General Madariaga alcanza los $3.000 y Mar Chiquita los $3.300. Con estos valores, viajar en auto a destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell ronda los $23.000 solo en peajes.