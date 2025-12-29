01.01.2026 / Nuevos incrementos

Transporte, alquileres y servicios públicos: qué aumentos llegan en enero

El primer mes del año está marcado por alzas que se sumarán al índice general de precios.




El nuevo año empezó con varios aumentos confirmados, que impactan en el Índice de Precios al Consumidor.

Se identifican fuertes subas en los alquileres, prepagas, colectivos, subte y combustibles, entre otros servicios.

Transporte público

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto de colectivos y trenes subirá un 4,5%, llevando el pasaje mínimo en la Ciudad a $619,37, mientras que en la Provincia alcanzará los $685,11. Además, el subte porteño pasará de $1.206 a $1.259 por viaje.

VTV en la Provincia de Buenos Aires

En tanto, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense, sufrirá un aumento. A partir del 16 de enero tendrá un costo básico de $97.057,65 para autos particulares.(hasta 2500 kilos).

Combustibles

Por otra parte, el litro de nafta súper sube $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 por la aplicación parcial del alza en el impuesto a los combustibles líquidos. A la vez, el ajuste del impuesto sobre al Dióxido de Carbono genera un alza de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.

Prepagas

La salud privada también se suma a los aumentos de enero 2026. Las principales empresas de medicina prepaga informaron incrementos promedio del 2,5% en las cuotas y copagos

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 36,39%.

Luz, gas y agua

Las tarifas de luz y gas tendrán una suba de 2,5% a partir del enero. A su turno, las tarifas de agua subirán un 4%, según lo anunciado por Aysa. Los montos volverán a actualizarse con los meses.

Cable y telefonía

Las compañías de cable y telefonía también anunciaron sus propias subas a partir de enero. Las mismas serán de entre el 3% y el 4,5%. Estos incrementos forman parte de una tendencia de actualizaciones frecuentes de precios en servicios esenciales.

