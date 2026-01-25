Otermín destacó a Mantegazza y reforzó la agenda de gestión con eje en seguridad e inclusión

El intendente Federico Otermín recibió en Lomas de Zamora a Nicolás Mantegazza, jefe comunal de San Vicente, en una reunión de trabajo orientada al intercambio de miradas y experiencias sobre la gestión municipal. El encuentro se dio en un clima de sintonía política y coincidencias sobre el rol de los gobiernos locales en el actual contexto provincial y nacional.

“Es muy interesante poder compartir experiencias de gestión y sobre todo aprender de buena gente como Nico, que siente amor por su pueblo y se le nota”, expresó el intendente lomense, al destacar la impronta de Mantegazza y la pasión con la que habla de San Vicente y de su comunidad.Otermín también subrayó la mirada clara del intendente sanvicentino en materia de seguridad y el lugar central que le otorga al deporte como herramienta de inclusión social, dos ejes que forman parte de la agenda cotidiana de los municipios del conurbano bonaerense.El encuentro cerró con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento mutuo. “Gracias Nico por la conversación y por venir a Lomas”, escribió Otermín, en una señal de fortalecimiento del diálogo entre intendentes que apuestan a una gestión cercana, con anclaje en el territorio y foco en las políticas públicas.