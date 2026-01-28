Milei envió otro guiño a Trump durante un nuevo homenaje a las víctimas del Holocausto

El presidente Javier Milei aseguró que bajo su gestión habrá "tolerancia cero con el antisemitismo" en Argentina, al participar de un nuevo homenaje a las víctimas del Holocausto judío."Mientras sea presidente de esta Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo", dijo Milei durante un nuevo acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.En ese sentido, el líder libertario recordó que el Gobierno nacional declaró a la Guardia Revolucionaria Iraní como "organización terrorista", al igual que lo hizo con Hamas.A su vez, ponderó el recientemente creado Consejo de la Paz al afirmar que implicó un “aporte fundamental” de Donald Trump y Estados Unidos para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.“La mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó.El primer orador fue el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Midlin, a quien le siguió el testimonio de Lea Zajac, una sobreviviente de 99 años de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio nazi.Tambien estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.