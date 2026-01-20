La Justicia presentó un listado de víctimas por el fentanilo contaminado: las muertes ascienden a 111

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense el listado, en principio final, de víctimas por el fentanilo contaminado: en total son 159 casos, 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a la infección producida por el medicamento adulterado por al menos dos bacterias que según las pericias “incrementaron su riesgo de muerte”. El poderoso anestésico, que se usa por lo general en terapia intensiva o en operaciones quirúrgicas, fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos propiedad Ariel García Furfaro, procesado y en prisión preventiva.Además del empresario otras 13 personas fueron procesadas y ya apelaron la medida ante la Cámara Federal de esa ciudad capital. Entre ellos su hermano Diego, también detenido y la madre de ambos, Nilda Furbaaro, en prisión domiciliaria.Hasta ahora, Kreplak les imputaba los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas. Pero por 20 casos. Ahora la cifra, si es confirmada por el Cuerpo Médico Forense, se elevó de manera dramática a 111, por esa razón “serán volverán a ser indagados”. La expectativa de penas es de 10 a 25 años de prisión.Según pudo reconstruir Infobae, en lo que va de la feria judicial de enero, el juez y magistrado y sus colaboradores realizaron un gran trabajo de depuración de las más de 170 historias clínicas de pacientes internados en hospitales y clínicas de diversos puntos del país, entre ellos provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, a los que se les suministró las dos partidas contaminadas durante la fabricación del medicamento.Después de esa tarea, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 resolvió centrarse en 159 casos en los que el cuadro clínico, el tratamiento con el Fentanilo HLB Pharma, y la presencia de las bacterias quedaron perfectamente acreditadas por los estudios médicos y bacteriológicos que se hicieron en los propios centros de salud, como el Hospital Italiano de La Plata, denunciante y querellante en la causa. En esa institución privada murieron 15 pacientes producto -tal se estableció- del suministro del opioide sintético de uso médico.Desde el entorno del magistrado, entienden que la cantidad de víctimas fatales puede ser mayor a lo probado hasta ahora “por falencias de los hospitales y clínicas para identificar bien las bacterias”.Kreplak y su equipo trabajó con celeridad y sorteando demoras y trabas con las que a veces se encontró, incluso por parte de los propios efectores privados y públicos; y de autoridades que debían enviarle información oficial.Estudios ya incorporados a la causa por parte del Cuerpo Médico Forense ya habían asociado la incidencia del Fentanilo HLB Pharma con los fallecimientos de pacientes. Los trabajos también habían sido reforzados por los estudios bacteriológicos realizados por el Instituto Malbrán, el laboratorio de referencia.En el último peritaje entregado por el Cuerpo Médico Forense, los especialistas ya le habían advertido al juez sobre las desprolijidades de los hospitales. Por ejemplo, en 22 de los 23 casos estudiados en último término, los profesionales advirtieron que en las historias clínicas de los enfermos “No se remite certificado de defunción” y que “en acta de defunción consta como causa de muerte ‘enfermedad’”. Solo en un caso consta de manera expresa un certificado de defunción con causa médica específica: “shock séptico y falla multiorgánica”.Durante su exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, el juez ya había advertido sobre las dificultades estructurales para reconstruir los casos y puso el foco en la fragmentación de las historias clínicas. En ese marco, reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital: “Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas”, sostuvo, al señalar que la dispersión de los registros médicos complica tanto la investigación judicial como la determinación precisa del impacto sanitario del fentanilo contaminado.En esa misma línea, el magistrado explicó que el juzgado se encuentra abocado a reunir y sistematizar información clínica dispersa proveniente de distintos hospitales y jurisdicciones, con el objetivo de llegar a una cuantificación definitiva de los casos.El dictamen dejó constancia de que el análisis se realizó caso por caso, diferenciando los pacientes con bacteriemias documentadas mediante hemocultivos positivos de aquellos en los que no existía documentación microbiológica suficiente al momento del fallecimiento (porque esos datos no fueron asentados en las historias clínicas). En estos últimos, los peritos aclararon expresamente que no podían establecer un vínculo microbiológico concluyente con los gérmenes investigados.La Cámara Federal de La Plata deberá resolver los procesamientos de las 14 personas involucradas, en la mayor tragedia sanitaria del país, con la certeza que las víctimas fatales no son 20, sino 111.