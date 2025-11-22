30.01.2026 / PARITARIAS

Tras semanas de tensión, la UTA logró cerrar un acuerdo salarial y desactivó el paro de colectivos

El gremio y las cámaras empresarias alcanzaron un entendimiento en la paritaria del transporte automotor que contempla aumentos escalonados y eleva el salario básico desde abril. El acuerdo deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo.




Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las cámaras empresariales del transporte automotor sellaron este viernes un acuerdo salarial en la Secretaría de Trabajo que permitió destrabar una negociación extendida y dejar sin efecto una futura medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El entendimiento establece una recomposición en tres tramos, con subas del 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, todas incorporadas al salario básico, lo que llevará el haber mínimo de los choferes a $1.574.000 a partir de abril, frente a un piso actual que ronda los $1.370.000 más adicionales.

La discusión paritaria estuvo atravesada por el reclamo sindical para recuperar el poder adquisitivo perdido y por la resistencia de las empresas, que advirtieron durante las audiencias que no contaban con margen financiero para convalidar el aumento sin una actualización de subsidios o una revisión del esquema tarifario vigente.

Tras varios encuentros sin avances, el acuerdo alcanzado en la cuarta reunión del año permitió cerrar la paritaria y despejar el conflicto, luego de que el gremio advirtiera en un comunicado que los trabajadores atravesaban “una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas” y que esa realidad “no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”.

