A la espera de una mejor oferta salarial y con subsidios atrasados, escala el conflicto con la UTA

A horas de una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo, fijada para las 15 y sin una propuesta oficial sobre la mesa,Desde el Gobierno, Herrmann pidió “tiempo y paciencia” en medio del recambio de autoridades y las denuncias por presuntas maniobras con datos de la SUBE para captar subsidios millonarios, y ratificó la negativa a aumentar los aportes estatales o autorizar subas tarifarias al señalar que “no queremos aumentar subsidios por el costo fiscal ni subir el boleto de colectivos por el impacto inflacionario”.Las cámaras empresarias, por su parte, sostienen que atraviesan una situación financiera crítica por atrasos de entre el 30 y el 40 % en ingresos provenientes de subsidios y tarifa, y advierten que sin una recomposición de esos fondos resulta inviable cerrar un acuerdo salarial, al tiempo que aseguran que cualquier ajuste exclusivamente vía boleto implicaría duplicar su valor.En ese marco, el gremio que conduce Roberto Fernández endureció su postura y cuestionó tanto a empresarios como a funcionarios al plantear que “si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar? Basta señores”, y remarcar que “todos saben que el boleto sube todos los meses, pero a los trabajadores pretenden ofrecerles el 1 % de suba salarial”.Mientras el Ejecutivo evalúa la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria para desactivar una medida de fuerza inminente y ganar tiempo para redefinir el esquema de subsidios, la UTA advirtió que, de no surgir una respuesta concreta en la audiencia de este martes, avanzará con un paro total de colectivos que afectaría a millones de usuarios del AMBA.