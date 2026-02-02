02.02.2026 / ECONOMÍA

Ya rige el aumento en los transportes públicos: a cuánto trepan colectivos, subtes y peajes porteños

Febrero llega con incrementos en las tarifas, con la aplicación de la fórmula en uso desde marzo de 2025 que sube un 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC).



Febrero llega con aumentos en las tarifas de subtes, colectivos (tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires) y peajes porteños, con la aplicación de la fórmula en uso desde marzo del año pasado, que consiste en subir las tarifas un 2% más el Índice de Precios del Consumidor (IPC), lo que implica un incremento de 4,8%. Los ómnibus a cargo de la Nación, en tanto, mantienen sus valores.

La cifra surge al sumar al 2% de base el 2,8% de la inflación de diciembre, el último dato con el que se cuenta, lo que lleva al boleto mínimo de colectivo a $650,11 en las líneas porteñas y a $721,83 en las que solo atraviesan el conurbano.

TARIFAS EN EL SUBTE

El viaje en subterráneo pasará a costar $1.320 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional. Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.056; del 31 al 40 cuesta $924; y desde el 41 $792.

A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.

PEAJES

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.796,42 en hora no pico y $5.380,16 en hora pico
Autopista Illia: $1.581,68 en hora no pico y $2.236,73 en hora pico
Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.400,05

AUMENTOS EN EL COLECTIVO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

0 a km: $650,11
3 a 6 km: $722,38
6 a 12 km: $778,04
12 a 27 km: $833,76

Provincia de Buenos Aires
Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500):

0 a km: $721,83
3 a 6 km: $804,12
6 a 12 km: $866,06
12 a 27 km: $928,07
Más de 27 km: $989,64

COLECTIVOS QUE NO AUMENTAN

El 1° no aplican aumentos las líneas de jurisdicción nacional:
1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

4

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

5

Causa YPF: el Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro del Banco Central

Más notas de este tema

Trump furioso con los Grammy: anunció que iniciará acciones legales contra el conductor de la última edición

02/02/2026 - EN LAS REDES

Trump furioso con los Grammy: anunció que iniciará acciones legales contra el conductor de la última edición

Los alimentos vuelven a incidir en la inflación y enero se cerraría por arriba del 2%

02/02/2026 - ECONOMÍA

Los alimentos vuelven a incidir en la inflación y enero se cerraría por arriba del 2%

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en febrero: alquileres, servicios, prepagas y más

02/02/2026 - ECONOMÍA

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en febrero: alquileres, servicios, prepagas y más

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.