Renunció Marco Lavagna como director del INDEC a pocos días de la difusión del nuevo índice de inflación

Marco Lavagna renunció a su cargo al fente del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) luego de una gestión marcada por los cuestionamientos al índice de inflación y de pobreza que el organismo difunde todos los meses. Con esta salida, la administración libertaria de Javier Milei ya acumula 224 bajas.La salida de Lavagna se da a ocho días de que se conozca el nuevo índice de inflación. El número de enero es muy esperado ya que es el primero que se realizó con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos. Ese índice estaba listo desde hace meses pero el exfuncionario lo demoró para que no interfiriera en el año electoral, lo que generó sospechas de que el Gobierno temía que le diera un número de inflación más alto.Hace poco Lavagna tuvo otro roce con el Banco Central cuando la entidad que preside Santiago Bausili aceptó realizar datos de turismo a la medida de Daniel Scioli para maquillar el rojo del sector. El exmotonauta había roto con el Indec y dejó de financiar las mediciones del instituto.Con esta salida, la administración libertaria de Javier Milei ya acumula 224 bajas, según precisó el politólogo Pablo Salinas. El INDEC en particular tuvo varias salidas de cuadros técnicos, entre ellos, Georgina Giglio, quien estaba a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo, y Guillermo Manzano, quien estaba al frente de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. Las renuncias se dieron en un contexto de congelamiento de salarios y, en el caso de Manzano en particular, por "diferencias de criterios" y "formas sobre la gestión de equipos".Lavagna asumió al frente de INDEC bajo la presidencia de Alberto Fernández. Pocos días antes de asumir como jefe de Estado el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei anunció su continuidad.Se espera que el nuevo titular del Instituto Estadístico sea una persona del riñón de Luis "Toto" Caputo, que ahora quedó con la plenipotencia del organismo tras el paso al costado de Lavagna.