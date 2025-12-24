Causa YPF: el Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro del Banco Central

El Gobierno nacional rechazó un pedido judicial para identificar la ubicación, cantidad y uso de las reservas de oro del Banco Central en la causa por la estatización de YPF, al sostener que esos activos no están bajo control del Tesoro y que, por tratarse de una entidad autónoma, no puede brindar esa información requerida por la jueza Loretta Preska.La solicitud había sido presentada por los beneficiarios del fallo adverso contra la Argentina, quienes reclamaron que el país emita una declaración jurada detallando el destino del oro del BCRA como parte de la estrategia para localizar activos embargables en el exterior, en un expediente que ya acumula múltiples pedidos de ejecución.Según explicó el analista Sebastián Maril, el Ejecutivo fundamentó su negativa en que “el oro pertenece al Banco Central, y al ser una entidad independiente, el Tesoro Nacional no tiene acceso a dicha información”, y en la misma línea también rechazó el requerimiento para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar ante el tribunal.La causa tiene origen en la expropiación de YPF en 2012 y derivó en un fallo de septiembre de 2023 que condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares más intereses, mientras que los fondos demandantes buscan avanzar sobre activos del Estado y el Gobierno insiste en la separación jurídica entre el Tesoro y el Banco Central para preservar las reservas.