02.02.2026 / Política

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Marco Lavagna en el INDEC

El flamante reemplazante es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y hasta el momento se desempeñaba como director técnico en el organismo estadístico.




El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la renuncia de Marco Lavagna. Además, anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta el momento, trabajaba como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordinaba el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997. 

