Crece la tensión entre el Gobierno y las provincias tras el desplome del 7,6% real de la recaudación

Según el organismo recaudador, los ingresos alcanzaron los $18.337.625 millones, con un incremento nominal del 22% que quedó muy por debajo de la inflación del período, lo que se tradujo en una contracción real del 7,6%, explicada principalmente por el retroceso del Impuesto al Valor Agregado, afectado por la caída del consumo y la menor actividad económica al inicio de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió en las últimas horas que la recaudación tributaria de enero registró una fuerte caída en términos reales frente al mismo mes del año pasado, un dato que expuso el deterioro de las cuentas públicas, la retracción de los fondos coparticipables y que, respecto a lo último, reavivó la tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales que se mantiene vigente hace meses.El impacto se sintió con más fuerza en las provincias, que se percataron de la reducción de los envíos automáticos por coparticipación en torno al 8% real, un recorte que limita la capacidad financiera de los distritos para afrontar gastos corrientes y compromisos salariales y que agrava el vínculo con la gestión de Javier Milei.En el detalle de la recaudación, ARCA informó que el IVA aportó $6,2 billones con un crecimiento nominal del 16,4%, mientras que Ganancias sumó $3,4 billones (+32,4%) y Seguridad Social alcanzó los $5,4 billones (+27%), aunque estos incrementos no lograron revertir la tendencia general, marcada también por una menor recaudación de derechos de importación y exportación, en un contexto que anticipa nuevas tensiones fiscales en los próximos meses.