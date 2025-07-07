Nuevas escalas de Ganancias: el piso salarial se ajustó 14,3% por inflación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia al aplicar un ajuste del 14,29% por la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. De esa forma, se elevó el piso salarial desde el cual se comienza a tributar y se modificó los valores de las deducciones personales vigentes para el primer semestre del año.Con la nueva tabla, un empleado soltero sin hijos empezará a pagar el impuesto a partir de un ingreso mensual neto de $2.490.038, mientras que en el caso de una persona casada con dos hijos el mínimo se eleva a $3.302.179 y para un casado sin hijos asciende a $2.894.000, en un contexto de salarios presionados por la suba sostenida de los precios.El ajuste semestral también impactó sobre las deducciones: la ganancia no imponible quedó fijada en $5.151.802,50, la deducción por cónyuge subió a $4.851.964,66, por hijo a $2.446.863,48 y la deducción especial alcanzó los $18.031.308,76, valores que regirán durante todo el primer semestre de 2026.Según precisó Ámbito, la actualización incluye la escala anual del impuesto, con una alícuota inicial del 5% para ganancias netas acumuladas de hasta $2.000.030,09 y tramos progresivos que avanzan hasta una tasa máxima del 35% para ingresos superiores a $60.750.913,96.Desde el sector tributario advirtieron además que la aplicación de las nuevas tablas es retroactiva al 1° de enero, por lo que los empleadores deberán recalcular retenciones ya practicadas y reintegrar eventuales montos cobrados de más en las próximas liquidaciones.