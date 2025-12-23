03.02.2026 / Ciudad

El Gobierno porteño admitió un error con las patentes y pidió a los vecinos que no las paguen hasta su corrección

Luego de que numerosos contribuyentes recibieran boletas con subas superiores al 100 por ciento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, salió a aclarar la situación.




Luego de que numerosos contribuyentes recibieran boletas con subas superiores al 100 por ciento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, admitió un error en el sistema de liquidación de las patentes y pidió a los vecinos que “no las paguen” hasta que se corrija.

“Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, reconoció Macri en declaraciones con LN+.

El jefe de Gobierno porteño explicó que el problema se originó en la valuación fiscal utilizada para el cálculo de las patentes y confirmó que ya trabaja en una corrección. Mientras se implementa, remarcó: “A los vecinos: no las paguen. En el marco de esta semana ya sale la nueva versión electrónica y después llegará, si hace falta, la versión impresa a quienes la pidan”.

Además, reiteró el criterio que el Ejecutivo porteño busca por ley: ningún aumento podrá superar la inflación. “El límite es claro. Ninguna patente puede aumentar por encima de la inflación, que se tomará la que venga este año e irá corrigiendo en función de esa”, sostuvo.

Esa definición va en línea con el proyecto que el Gobierno de la Ciudad anunció días atrás y que será enviado a la Legislatura porteña, con el objetivo de establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular. Como medida inmediata, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya había dispuesto la prórroga de los vencimientos originales —previstos entre el 9 y el 23 de febrero— para dar margen a la revisión del esquema.

En este marco, hubo un cruce entre el Gobierno nacional y el porteño por el costo de las patentes, con publicaciones desde las cuentas oficiales del Ministerio de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en X.

Desde la cartera de Justicia señalaron que CABA tiene las patentes más caras de la Argentina, mientras que desde la administración porteña señalaron que al alícuota promedio era menor a la difundida por el ministerio.

