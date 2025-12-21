Corte Suprema: fiscales presionan para reabrir una causa por lavado contra Jorge Macri

La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de definir si Jorge Macri debe volver a ser investigado por presunto lavado de activos luego de que la fiscalía impulsara un recurso para revertir los sobreseimientos dictados a lo largo de casi quince años de trámite judicial en una causa vinculada a la compra de un departamento en Miami.El expediente se abrió cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció al entonces intendente de Vicente López por una operatoria inmobiliaria realizada en 2011, que incluyó la adquisición de un inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue por más de 400 mil dólares a través de una sociedad creada en el estado de Florida.Según la hipótesis fiscal, la compra se habría financiado mediante préstamos cruzados y “autopréstamos” que buscaron dar apariencia de legalidad a los fondos utilizados, entre ellos un crédito otorgado por una firma vinculada a la hermana del actual jefe de Gobierno porteño y otro proveniente de una entidad bancaria estadounidense.La causa fue cerrada por primera vez en 2019, cuando el juzgado federal de San Isidro dictó el sobreseimiento de Macri al considerar acreditado el origen lícito del dinero, una decisión que luego fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín y, más tarde, por la Cámara de Casación Penal, que declaró inadmisibles los planteos del Ministerio Público.Pese a esos fallos, el fiscal Mario Villar recurrió al máximo tribunal con el argumento de que la investigación no se agotó y que restan medidas relevantes por producir, por lo que ahora la Corte Suprema deberá resolver si confirma el cierre definitivo del expediente o habilita su reapertura.