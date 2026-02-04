El Gobierno designó al exinterventor de ANDIS como titular de la Secretaría de Discapacidad

Tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.La medida se implementó a través del Decreto 83/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.El texto define que, partir del 23 de enero de 2026, Vilches asumió como Secretario Nacional de Discapacidad, mientras que Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler ocupan los cargos de Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, y Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, respectivamente.