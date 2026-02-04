El Gobierno designó al exinterventor de ANDIS como titular de la Secretaría de Discapacidad

Alejandro Vilches, el flamante titular, había sido nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas.
