El Gobierno cesanteó a once trabajadores del Hospital Garrahan por una protesta gremial

El Gobierno nacional cesanteó a once trabajadores del Hospital Garrahan por su participación en una protesta gremial que incluyó la ocupación de oficinas de la Dirección Médica, una decisión adoptada por el Consejo de Administración del centro pediátrico tras considerar que los hechos constituyeron una falta de “gravedad institucional” en el marco de un conflicto salarial abierto por el descuento de días no trabajados durante medidas de fuerza.Según la evaluación oficial, la protesta del 31 de octubre de 2025 implicó la interrupción del funcionamiento administrativo del hospital y la ocupación de un área sensible de la conducción médica, lo que derivó en la apertura de 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales a partir de testimonios, registros internos y material audiovisual.La medida afectó a diez delegados gremiales, entre ellos, Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de ATE, a quienes el sumario les atribuye un rol activo en la organización de la protesta, junto a otros ocho delegados gremiales y una trabajadora sin tutela sindical, que es la única cuya desvinculación podría ejecutarse de manera inmediata.En el resto de los casos, la cesantía quedó supeditada a una definición judicial, ya que diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide avanzar con el despido sin una autorización previa, mientras que la mayoría de los involucrados en la protesta recibió sanciones de menor alcance.Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró públicamente la medida al sostener que “el que las hace, las paga”, mientras que las organizaciones gremiales rechazaron la decisión, denunciaron persecución sindical y anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, en un conflicto que vuelve a tensar la situación interna del principal hospital pediátrico del país.