04.02.2026 / SANCIÓN

El Gobierno cesanteó a once trabajadores del Hospital Garrahan por una protesta gremial

La medida alcanza a diez delegados sindicales y fue adoptada tras la finalización de sumarios administrativos por la toma de oficinas ocurrida en octubre de 2025. Desde los gremios denuncian persecución y anticipan una judicialización del conflicto.




El Gobierno nacional cesanteó a once trabajadores del Hospital Garrahan por su participación en una protesta gremial que incluyó la ocupación de oficinas de la Dirección Médica, una decisión adoptada por el Consejo de Administración del centro pediátrico tras considerar que los hechos constituyeron una falta de “gravedad institucional” en el marco de un conflicto salarial abierto por el descuento de días no trabajados durante medidas de fuerza.

Según la evaluación oficial, la protesta del 31 de octubre de 2025 implicó la interrupción del funcionamiento administrativo del hospital y la ocupación de un área sensible de la conducción médica, lo que derivó en la apertura de 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales a partir de testimonios, registros internos y material audiovisual.

La medida afectó a diez delegados gremiales, entre ellos, Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de ATE, a quienes el sumario les atribuye un rol activo en la organización de la protesta, junto a otros ocho delegados gremiales y una trabajadora sin tutela sindical, que es la única cuya desvinculación podría ejecutarse de manera inmediata.

En el resto de los casos, la cesantía quedó supeditada a una definición judicial, ya que diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide avanzar con el despido sin una autorización previa, mientras que la mayoría de los involucrados en la protesta recibió sanciones de menor alcance.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró públicamente la medida al sostener que “el que las hace, las paga”, mientras que las organizaciones gremiales rechazaron la decisión, denunciaron persecución sindical y anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, en un conflicto que vuelve a tensar la situación interna del principal hospital pediátrico del país.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

La acción fue correcta: Bullrich volvió a justificar el disparo que a Pablo Grillo

Más notas de este tema

El Gobierno desreguló la importación de equipamiento médico usado mediante un decreto

02/02/2026 - Política

El Gobierno desreguló la importación de equipamiento médico usado mediante un decreto

Alarmante: Mendoza confirmó la primera muerte en el país por gripe H3N2

21/01/2026 - SUPERGRIPE

Alarmante: Mendoza confirmó la primera muerte en el país por gripe H3N2

Salud: amplia influencia religiosa en la nueva Comisión Nacional de Bioética liderada por Mario Lugones

21/01/2026 - NUEVO ÓRGANO ASESOR

Salud: amplia influencia religiosa en la nueva Comisión Nacional de Bioética liderada por Mario Lugones

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.