Alarmante: Mendoza confirmó la primera muerte en el país por gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó este martes la primera muerte registrada en el país por gripe A H3N2 al informar el fallecimiento de un hombre de 74 años que permanecía internado desde diciembre en un hospital provincial luego de desarrollar un cuadro respiratorio severo compatible con esa variante viral.Según precisaron fuentes sanitarias, el paciente había arribado a la Argentina desde España para visitar a su familia y comenzó a manifestar síntomas poco después de su llegada, lo que derivó en su internación en el Hospital Carrillo de Las Heras, donde fue atendido en terapia intensiva durante más de un mes sin que los tratamientos lograran revertir su deterioro.Desde el centro de salud indicaron que los estudios realizados y enviados al Instituto Malbrán permitieron confirmar que se trataba de influenza A H3N2, subclado K, la misma variante que tuvo una alta circulación reciente en Europa y otros países del hemisferio norte, caracterizada por su elevada transmisibilidad.Las autoridades provinciales remarcaron que el fallecido presentaba comorbilidades previas, entre ellas EPOC y antecedentes de tabaquismo, factores que resultaron determinantes en la evolución del cuadro, aun cuando el paciente contaba con el esquema de vacunación completo contra la gripe.En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se detectaron 28 casos de influenza H3N2 en al menos 14 jurisdicciones del país, varios de ellos asociados a viajes recientes al exterior.En ese contexto de vulnerabilidad, desde la cartera sanitaria mendocina insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y avanzar con la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, al tiempo que recordaron que “se trata de la primera muerte confirmada por este virus en la Argentina y estuvo asociada a un cuadro previo de salud complejo”, según señalaron fuentes oficiales.