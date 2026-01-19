Salud: amplia influencia religiosa en la nueva Comisión Nacional de Bioética liderada por Mario Lugones

El Ministerio de Salud oficializó la conformación de la Comisión Nacional de Bioética y designó a Mario Lugones como su presidente luego de ejecutar una reestructuración del esquema de asesoramiento ético del área, una decisión que redefine quiénes intervendrán en debates sensibles vinculados a la atención médica, la investigación en el área de la salud y los estándares que regirán en el sistema sanitario.La creación del nuevo organismo estuvo marcada por la disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, que funcionaba desde 1998, el pasado 17 de diciembre. En el decreto donde anunció su eliminación, el Gobierno sostuvo que el cuerpo anterior “no ha funcionado de manera efectiva” y justificó el recambio institucional como una forma de actualizar criterios y concentrar funciones.Entre sus funciones, la Comisión deberá asesorar para garantizar el derecho a la salud y la dignidad humana, acreditar comités de ética en investigación, elaborar informes y recomendaciones ante dilemas bioéticos y promover debates públicos sobre el impacto de nuevas tecnologías y prácticas médicas.Según la norma, la Comisión Nacional de Bioética dependerá del Ministerio de Salud, contará con financiamiento estatal y sus integrantes ejercerán mandatos de cuatro años con posibilidad de renovación, bajo el argumento oficial de fortalecer la coordinación y dotar de mayor previsibilidad y coherencia a la aplicación de estándares éticos en el ámbito sanitario.Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema tiene como objetivo “optimizar recursos y reducir cargas administrativas”, tal como establece el decreto que dio origen a la Comisión Nacional de Bioética.