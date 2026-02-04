Cómo sería el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno postergó

El Gobierno decidió postergar la implementación del nuevo índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para medir la inflación, hecho que desencadenó en la renuncia de su extitular Marco Lavagna y que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a justificar el aplazamiento de la nueva metodología y adelantar que el IPC de enero rondará el 2,5%. El rediseño del nuevo índice para medir la inflación incorporaba la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (Coicop) 2018, ampliaba a 13 las divisiones que componen el relevamiento, incluida la de seguros y servicios financieros, y actualizaba las ponderaciones a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.En este marco, el titular del Palacio de Hacienda explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado". Al margen de la discrepancia, Caputo aclaró que el funcionario saliente "se fue bien y quedamos en buenos términos". Además, aseguró que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".El nuevo índice iba a tener un ajuste en sus rubros y una ponderación mayor en los bienes y servicios, que ahora es de 9,44% a nivel nacional, e iba a escalar al 14,5%. En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento tiene una ponderación de 26,96%, con el nuevo índice iba a pasará a tener una valoración del 22,7%. En rubro transporte, la ponderación iba a subir del 11% al 14,3%. Mientras que salud pasaba del 8,03% al 6,4%. Comunicación, finalmente, escalaba del 2,83% al 5,2% por la injerencia del consumo de internet, las plataformas y teléfonos.El designado titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), Pedro Lines, era hasta este lunes director técnico del organismo. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones. De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.