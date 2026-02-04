04.02.2026 / CONGRESO

Tras la presión política, liberaron al padre Paco y volvió a marchar junto a los jubilados

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira fue liberado este miércoles luego de haber sido detenido durante la habitual movilización de jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Tras recuperar la libertad, el cura regresó a la protesta y continuó acompañando el reclamo de los adultos mayores.



La detención se produjo en el marco de la marcha que los jubilados sostienen cada miércoles para visibilizar el impacto del ajuste sobre sus haberes. Olveira había sido demorado por la Policía Federal bajo la acusación de “resistencia a la autoridad”, una imputación que fue rápidamente cuestionada por legisladores, periodistas y organismos presentes en el lugar.

Durante el episodio, el sacerdote fue escoltado hasta el móvil policial por diputadas y diputados de Unión por la Patria, entre ellos Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, quienes permanecieron junto a él y exigieron su inmediata liberación.

Finalmente, y tras la intervención judicial y la difusión de registros audiovisuales del momento de la detención, Olveira fue liberado pocas horas después. El sacerdote volvió entonces a la movilización y se sumó nuevamente a la columna de jubilados frente al Congreso, en un gesto que fue celebrado por los manifestantes.

No fue la primera vez que el padre Paco fue detenido en una protesta de este tipo. En noviembre del año pasado había atravesado una situación similar, también durante una marcha de jubilados, y había sido liberado el mismo día. El nuevo episodio reavivó las críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y reforzó las denuncias sobre un clima de hostigamiento hacia quienes se movilizan contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.

