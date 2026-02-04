Tras la presión política, liberaron al padre Paco y volvió a marchar junto a los jubilados

La detención se produjo en el marco de la marcha que los jubilados sostienen cada miércoles para visibilizar el impacto del ajuste sobre sus haberes. Olveira había sido demorado por la Policía Federal bajo la acusación de “resistencia a la autoridad”, una imputación que fue rápidamente cuestionada por legisladores, periodistas y organismos presentes en el lugar.

Finalmente, y tras la intervención judicial y la difusión de registros audiovisuales del momento de la detención, Olveira fue liberado pocas horas después. El sacerdote volvió entonces a la movilización y se sumó nuevamente a la columna de jubilados frente al Congreso, en un gesto que fue celebrado por los manifestantes.No fue la primera vez que el padre Paco fue detenido en una protesta de este tipo. En noviembre del año pasado había atravesado una situación similar, también durante una marcha de jubilados, y había sido liberado el mismo día. El nuevo episodio reavivó las críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y reforzó las denuncias sobre un clima de hostigamiento hacia quienes se movilizan contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.