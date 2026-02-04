El Gobierno confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles que el ex intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense, Diego Valenzuela, será el nuevo titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, bajo la órbita de su cartera.La funcionaria explicó, durante una entrevista en Radio Mitre, el nuevo enfoque oficial para reforzar los controles fronterizos como así también la articulación entre la política migratoria con la estrategia de seguridad nacional.En ese marco, sostuvo la conformación de la Agencia, la tercera del Ministerio junto con la Agencia Federal de Emergencia (“la AFE, con quien estamos coordinando todo el esfuerzo del plan para combatir el fuego en las provincias”) y el RENAR (Registro Nacional de Armas), que antes era el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).Además, afirmó que la dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria estará a cargo de Valenzuela. “La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria“, detalló.“¿Ahí está Valenzuela?“, consultó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Monteoliva le respondió que ”todavía no ha sido nombrado" aunque confirmó que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”. Y agregó: “Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”.La selección tiene una carga política evidente. Ex intendente, ex PRO, uno de los primeros en sumarse a La Libertad Avanza y hombre de confianza de Patricia Bullrich, Valenzuela encarna el perfil elegido para liderar una etapa de confrontación con el enfoque anterior. Además, con aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, gana así visibilidad nacional en una agenda prioritaria para Javier Milei.