04.02.2026 / DNI ELECTRÓNICO

Milei presentó el nuevo DNI electrónico y los cambios en el pasaporte

El Gobierno lanzó el nuevo DNI con tecnología de punta. Javier Milei aseguró que el sistema incorpora un chip que hace imposible la falsificación.



El presidente Javier Milei encabezó el lanzamiento del nuevo sistema de identificación nacional, que incluye una renovación total de los documentos. Acompañado por su hermana Karina y el ministro Diego Santilli, el mandatario destacó que esta modernización coloca al país entre los estándares más altos del mundo en seguridad.

CLAVES EN EL NUEVO DNI

El flamante DNI electrónico representa un salto tecnológico histórico. La incorporación de un chip de seguridad permite almacenar los datos del titular de forma encriptada, facilitando la validación de identidad sin depender de bases de datos externas. Además, está fabricado en policarbonato, un material que garantiza mayor resistencia y durabilidad.

Por su parte, el Pasaporte también se actualiza al máximo nivel global. Incluye páginas de policarbonato, grabado láser y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles que impiden su adulteración. El Gobierno busca con esta medida proteger la información de la ciudadanía y modernizar integralmente el sistema, alineándose con los países más avanzados en tecnología documental.

