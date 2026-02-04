Lilia Lemoine arremetió contra Ian Moche y dijo que la madre "lo hace actuar de autista"

Lilia Lemoine denunció que la madre de Ian Moche "lucra con un hijo menor y lo lleva a los medios a actuar de autista": "No está bien de la cabeza y se lo dejan pasar porque le es negocio al kirchnerismo". https://t.co/DCRXeTsAGP pic.twitter.com/tAA3kIqH1W  MDZ Online (@mdzol) February 4, 2026

En un nuevo y escandaloso episodio televisivo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) y exasistente de Javier Milei, Lilia Lemoine atacó a Ian Moche, el joven influencer de 12 años que se ha convertido en una voz destacada dentro de la comunidad autista, y su madre. "Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista", sostuvo Lemoine, inquietando incluso a Esteban Trebucq y al resto de la mesa del canal oficialista LN+.Como si no hubiera quedado claro sobre lo que decía, Lilia se encargó de profundizar. "Habló de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace, lo vemos como sociedad y se lo dejamos", apuntó. "Se se lo dejan pasar porque le es negocio para el kirchnerismo, otra vez. La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos", insistió la legisladora, que volvió a poner en duda la condición de Ian al considerar que "un nene que supuestamente es autista es expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, en los medios, la política, las redes sociales".En una ensalada de conceptos, la diputada libertaria sostuvo que "los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, también llevaron a Greta Thunberg". "Se dicen ahora que hay que censurar las redes sociales. Es todo la misma gente, el mismo wokeísmo, el mismo kirchnerismo. Yo le digo kirchnerismo y si proponen esto en Australia es lo mismo", expresó Lemoine, y ante una mesa sorprendida, concluyó: "Pedro Sánchez es kirchnerista".Ian Moche ya fue víctima de ataques por parte del Presidente. A mitad del año pasado, y cuando el Gobierno insistía con el ajuste en discapacidad, Milei compartió contenido agraviante contra el nene autista y activista por los derechos de las personas neurodivergentes.En ese entonces, la publicación del mandatario incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris, sostenían que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.