04.02.2026 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín y Molea mantuvieron un encuentro para fortalecer la formación de los jóvenes de Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, mantuvieron un encuentro con el objetivo de profundizar la articulación entre el Municipio y la casa de estudios para fortalecer la formación en nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de inserción laboral en el distrito.




La reunión se realizó en la UNLZ y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Aldana Scillama, y el secretario de Educación, Darío Spampinato. El eje del intercambio giró en torno a la necesidad de adaptar las políticas públicas locales a un escenario marcado por los cambios tecnológicos y el impacto creciente de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.



“El Gobierno de la Comunidad y la UNLZ nos unimos para construir el futuro de Lomas”, expresó Otermín a través de sus redes sociales, donde remarcó la importancia de preparar y capacitar a los vecinos, en especial a los jóvenes, para que accedan a más oportunidades de formación e inserción laboral en un contexto de transformaciones aceleradas.

En ese marco, el intendente anunció que las plataformas Aprender Lomas y Empleo Lomas dieron un salto cualitativo a partir de la homologación de la universidad y una mayor articulación con el sector productivo. La propuesta incluyó especializaciones en automatización, robótica y gestión de procesos industriales, capacitaciones para emprendedores a través de la Escuela de Negocios, nuevas herramientas tecnológicas para prácticas de campo junto a la Facultad de Ingeniería y acciones de orientación vocacional en escuelas secundarias.

“Queremos que los jóvenes lomenses sientan que su futuro está acá. Que estudien, se formen en un oficio y que puedan seguir capacitándose para convertirse en profesionales graduados de nuestra Universidad Nacional, orgullo de la comunidad y pilar del Bicentenario”, afirmó Otermín, sintetizando una agenda que buscó consolidar a la educación pública como motor de desarrollo y arraigo local.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

La acción fue correcta: Bullrich volvió a justificar el disparo que a Pablo Grillo

Más notas de este tema

Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos

04/02/2026 - POLEMICA

Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos

El Gobierno frena el paro de trenes con una conciliación y gana tiempo en el conflicto

04/02/2026 - POLEMICA

El Gobierno frena el paro de trenes con una conciliación y gana tiempo en el conflicto

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

04/02/2026 - Informe

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.