Otermín y Molea mantuvieron un encuentro para fortalecer la formación de los jóvenes de Lomas de Zamora

La reunión se realizó en la UNLZ y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Aldana Scillama, y el secretario de Educación, Darío Spampinato. El eje del intercambio giró en torno a la necesidad de adaptar las políticas públicas locales a un escenario marcado por los cambios tecnológicos y el impacto creciente de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

En ese marco, el intendente anunció que las plataformas Aprender Lomas y Empleo Lomas dieron un salto cualitativo a partir de la homologación de la universidad y una mayor articulación con el sector productivo. La propuesta incluyó especializaciones en automatización, robótica y gestión de procesos industriales, capacitaciones para emprendedores a través de la Escuela de Negocios, nuevas herramientas tecnológicas para prácticas de campo junto a la Facultad de Ingeniería y acciones de orientación vocacional en escuelas secundarias.“Queremos que los jóvenes lomenses sientan que su futuro está acá. Que estudien, se formen en un oficio y que puedan seguir capacitándose para convertirse en profesionales graduados de nuestra Universidad Nacional, orgullo de la comunidad y pilar del Bicentenario”, afirmó Otermín, sintetizando una agenda que buscó consolidar a la educación pública como motor de desarrollo y arraigo local.