Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

En un duro capítulo sobre la Argentina en su Informe Anual 2026, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno de Javier Milei de “poner a prueba el Estado de derecho” en 2025 y mencionó intentos de evadir controles constitucionales, uso excesivo de la fuerza pública y tono "hostil" contra la prensa.“Los argentinos quieren y necesitan mayor estabilidad económica y ello no tiene por qué venir a costa de mayor deterioro institucional”, reflexionó acerca del informe sobre la Argentina, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW en declaraciones a medios de comunicación argentinos.En esa línea, el informe menciona que “el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo”.Además, destaca que el“facilita violaciones de derechos humanos” y “criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias”.Especialmente, HRW hizo referencia a la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025 donde resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo y una veintena de personas: “Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente”.En cuanto a la, el informe destaca especialmente que Milei e integrantes de su gobierno “han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas” y pusieron como ejemplo el uso de las frases “ no odiamos lo suficiente a los periodistas” y las acusaciones de sobornos.Por último, HRW también apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el: “Un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión”.En cuanto a la corrupción, HRW hizo mención aly citó las conclusiones de la comisión investigadora del Congreso que aseguró que Javier Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”. “Al momento de redacción de este capítulo, el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales”, apuntó el informe.A nivel institucional, HRW mencionó que el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo vacante desde 2009, “lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional”.En cuanto al nuevo esquema y actuación de ladel país (SIDE) que incluía la vigilancia de personas, el organismo mencionó que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”.La organización también notó la falta de nombramientos de jueces que padece ely que afecta al servicio de justicia en el país: apuntó que hay vacantes “330 cargos judiciales federales y nacionales” a julio del año pasado, “lo que supone casi el 35% del total”.“Al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres”, indicó el informe.