04.02.2026 / Ciudad

La Auditoría General de la Ciudad apuntó contra la gestión de Jorge Macri: No hay control y se gobierna como un negocio

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Gagliardi, afirmó que “la última elección dejó en claro que en dos años de gestión Jorge Macri no pudo mostrar resultados”.




La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Gagliardi, apuntó contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri, por sus declaraciones sobre la política social y su intento de reposicionamiento de cara a 2027 .

En referencia a una nota publicada por el periodista Francisco Basualdo en Letra P, la titular de la AGCBA afirmó que “la última elección dejó en claro que en dos años de gestión Jorge Macri no pudo mostrar resultados”.

“Desde la Auditoría venimos siguiendo la gestión de la Ciudad y sabemos por qué los resultados no llegan”, sostuvo, y explicó: “Vemos un Estado cada vez más ausente y empresas cada vez más fuertes. Contratos que se prorrogan, controles que fallan, información producida por las mismas empresas que el Gobierno contrata. El Estado dejó de planificar y pasó a validar decisiones privadas”.

En ese sentido, advirtió que la tercerización de los servicios públicos “no es una excepción, sino una política sistemática”. “La limpieza, los residuos, el mantenimiento urbano y hasta los servicios sociales están tercerizados, pero sin indicadores claros, sin evaluaciones de impacto y sin comparación con una gestión estatal directa. Se concesiona sin saber si mejora algo”, remarcó.

La presidenta de la AGCBA también señaló la ausencia de una estrategia de largo plazo: “No hay un plan integral de ciudad. Hay programas sin objetivos claros, superposición de políticas y falta de coordinación entre áreas. Son parches en lugar de planificación, marketing en lugar de políticas públicas”.

Por último, fue contundente: “Nuestros informes son claros: falta de control y una Ciudad pensada como negocio, no como gestión de lo público. Eso no es auditar, eso es administrar intereses privados con recursos públicos”.

