El Fondo Monetario arribó en Buenos Aires para la segunda revisión del acuerdo

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Buenos Aires este jueves para iniciar las discusiones correspondientes a la segunda revisión del programa acordado con la Argentina, un proceso central para el Gobierno nacional que le permitirá conocer si el organismo habilita un nuevo desembolso de fondos en el marco del Servicio Ampliado del Fondo, según confirmó el propio Fondo en un comunicado oficial.La delegación está encabezada por los economistas Luis Cubeddu y Bikas Joshi, quienes mantendrán reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central para evaluar el desempeño del programa económico, revisar las metas fiscales y monetarias y avanzar también con la consulta del Artículo IV, el mecanismo regular de supervisión que el organismo aplica a sus países miembros.El foco de la revisión estará puesto, una vez más, en la acumulación de reservas internacionales, el punto más sensible del acuerdo luego de que la Argentina no alcanzara el objetivo fijado en el último corte, a pesar de haber cumplido con margen la meta de superávit primario, que cerró 2025 por encima de lo comprometido en el programa.En las últimas semanas, el Banco Central reforzó la compra de divisas y logró mejorar el nivel de reservas brutas, aunque el resultado neto y la consistencia de ese sendero hacia adelante serán determinantes para la evaluación del Fondo y para la eventual necesidad de un nuevo pedido de dispensa que permita liberar el desembolso pendiente de US$ 1.000 millones.Desde el organismo señalaron que se encuentran actualmente en Buenos Aires "para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”, y anticiparon que brindarán más información una vez concluidas las reuniones, que se extenderán durante varias semanas.