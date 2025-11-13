El FMI destacó la compra de reservas del BCRA, pero advirtió al Gobierno que debe ocuparse de la inflación y el empleo

En la primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó que el Banco Central (BCRA) acumule reservas “a un ritmo rápido de lo previsto” desde el inicio de 2026, pero advirtió que el gobierno de Javier Milei también debe ocuparse de la baja de la inflación, el crecimiento y la creación de empleo.“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la funcionaria.Kozack destacó que la Argentina “comenzó el año sobre bases sólidas”, al mismo tiempo que resaltó los avances en la macroeconomía: "Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina".Sobre la acumulación de reservas, Kozak afirmó: “Aunque aún es temprano en el proceso, la acumulación de reservas empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA superaron el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo".Vale destacar que la autoridad monetaria compró USD 515 millones en ocho ruedas y las reservas crecieron USD 3.552 millones en lo que va del año, aunque se sumaron USD 3.000 millones del Repo con bancos privados internacionales. Sin embargo, también se pagó deuda por USD 4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares, así como se entregó a organismos internacionales un compromiso por unos USD 100 millones a organismos internacionales.Por otro lado, el FMI advirtió que todavía le queda un largo camino por recorrer al Gobierno al señalar que "una implementación más sostenida y generalizada del programa económico de las autoridades será clave para consolidar la estabilidad que hemos observado".En el contexto de la nueva etapa post electoral, la vocera del FMI remarcó en que Milei debe atender la mejora en la economía real, al alertar que ese programa económico debe aplicarse "de manera que se equilibren los objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo".El FMI realizó esta advertencia pese a destacar que la inflación de 2025 fue "la más baja en Argentina en ocho años", y luego de siete meses consecutivos en los que la suba de precios se aceleró, para cerrar diciembre en un 2,8% mensual.Además, el organismo reveló que se encuentra "trabajando cercanamente con otros socios bilaterales y multilaterales para estos objetivos compartidos", aunque no precisó si esto incluye la posibilidad de un nuevo financiamiento.Por último, Kozack adelantó que en febrero vendrá la próxima misión del FMI al país, sin detallar en qué días, con el objetivo de trabajar en la aprobación de las metas de la revisión pasada, que tienen fecha de corte a fin de diciembre.