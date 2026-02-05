El mercado le pasa factura al experimento libertario y el riesgo país vuelve a dispararse

El riesgo país registró este jueves su mayor salto en casi tres meses y se encaminó a la zona de los 520 puntos básicos, impulsado por nuevas caídas en los bonos soberanos en dólares. Los títulos públicos extendieron el sesgo negativo de las últimas ruedas, con retrocesos de hasta 0,8% en los Globales y pérdidas más pronunciadas en los Bonares, que llegaron al 1,4%.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas profundizaron la tendencia negativa y llegaron a caer hasta 8%. Bioceres lideró las pérdidas, seguida por papeles bancarios que mostraron fuertes retrocesos, reflejando el deterioro del humor inversor frente a los últimos movimientos del Gobierno y la falta de señales claras de estabilidad.El escenario se vio agravado por el impacto político que dejó la salida de Marco Lavagna del INDEC, luego de que el Ejecutivo decidiera no avanzar con la actualización de la base para medir la inflación. A esto se sumó la visita de una misión del FMI para revisar metas y un contexto internacional de mayor aversión al riesgo, con caídas en los principales índices de Estados Unidos, un combo que volvió a poner presión sobre los activos argentinos y encendió nuevas señales de alerta en los mercados.