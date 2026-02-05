05.02.2026 / ECONOMIA

Un acuerdo a medida de Washington: el Gobierno selló otro gesto de alineamiento con EEUU

El Ejecutivo nacional firmó este jueves un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos, una decisión que fue presentada como un “avance” en la agenda internacional pero que vuelve a exponer la estrategia de subordinación geopolítica impulsada por la Casa Rosada desde el inicio de la gestión.




La rúbrica del entendimiento fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, tras un encuentro con autoridades de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el funcionario celebró el acuerdo y agradeció al equipo norteamericano por “construir juntos este gran acuerdo”.

El convenio apunta a profundizar el intercambio bilateral y a fomentar la llegada de capitales estadounidenses, en sintonía con la política exterior del Gobierno, marcada por un alineamiento explícito con Washington y el abandono de esquemas de integración regional que priorizaban el desarrollo industrial y el mercado interno.

Desde el oficialismo, el acuerdo fue presentado como una señal de previsibilidad y apertura económica, aunque sin precisiones sobre los alcances concretos del entendimiento ni sobre sus eventuales impactos en sectores sensibles de la economía local, como la producción nacional y el empleo.

“La Argentina será próspera”, afirmó Quirno tras la firma, en un mensaje que resume el discurso optimista del Gobierno frente a un escenario de fuertes ajustes internos y creciente dependencia de decisiones tomadas fuera del país.

