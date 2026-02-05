Un acuerdo a medida de Washington: el Gobierno selló otro gesto de alineamiento con EEUU

La rúbrica del entendimiento fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, tras un encuentro con autoridades de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el funcionario celebró el acuerdo y agradeció al equipo norteamericano por “construir juntos este gran acuerdo”.

Desde el oficialismo, el acuerdo fue presentado como una señal de previsibilidad y apertura económica, aunque sin precisiones sobre los alcances concretos del entendimiento ni sobre sus eventuales impactos en sectores sensibles de la economía local, como la producción nacional y el empleo.“La Argentina será próspera”, afirmó Quirno tras la firma, en un mensaje que resume el discurso optimista del Gobierno frente a un escenario de fuertes ajustes internos y creciente dependencia de decisiones tomadas fuera del país.