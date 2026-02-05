Desastre: la producción automotriz se derrumba fuerte y Caputo busca tapar la crisis con fake news

Junto al gobernador @Kicillofok nos reunimos con Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina, para conversar sobre las inversiones que la empresa viene realizando en la provincia de Buenos Aires.



Según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), el sector empezó 2026 de manera muy negativa tanto en cuanto a la producción como a las exportaciones de vehículos, en un contexto de crisis atravesado por consecuencias del modelo económico de Javier Milei, como el freno a la actividad y la apertura de importaciones principalmente, con un escenario internacional complejo de fondo.La producción nacional de vehículos alcanzó en enero las 20.998 unidades, lo que implicó una caída del 20,7% respecto de diciembre y un retroceso del 30,1% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 30.058 unidades.Según explicó ADEFA, el desempeño estuvo atravesado por tres días menos de actividad frente al mismo mes del año pasado, ya que varias terminales trasladaron a enero las paradas por vacaciones que antes se concentraban en diciembre. Sin embargo, fue el séptimo mes consecutivo de caída de la industria y el registro más bajo para un mes de enero desde 2020, lo cual arroja señales de que la problemática del sector está más allá de esos elementos coyunturales.Con un promedio diario de 1.750 unidades, la menor cadencia productiva también respondió a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un factor que impactó en el nivel de actividad del primer mes del año.En ese marco, el presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que los datos “reflejan una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado” y advirtió que para evaluar con mayor precisión el desempeño anual del sector “habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre”.Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual, con una caída del 51% frente a diciembre y del 12,3% interanual, lo que evidencia un arranque de año más débil en el frente externo.Distinto fue el comportamiento de las ventas mayoristas. Las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades, con una baja del 33,1% respecto de diciembre, pero con una leve suba interanual del 0,7%, lo que las convirtió en la única variable que logró mantenerse estable frente a enero de 2025.Las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo en LN+ volvieron a poner a la industria automotriz en el centro de la escena, en plena crisis de producción y de exportaciones. El funcionario defendió la gestión del Gobierno y adelantó que está en análisis la eliminación del derecho de exportación del 2% que aún paga el sector.Sin embargo, como siempre, aprovechó para culpar a otros: cuestionó la carga tributaria de provincias y municipios y acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de no recibir al presidente de una de las principales terminales del país por “no ser una buena foto política”, en un distrito clave para la producción y el empleo automotor.Sin embargo, se supo que la reunión a la que refería "Toto" era Daniel Herrero, el CEO de Prstige Auto y representante de Mercedes Benz en Argentina, y que sucedió el día anterior a las declaraciones del ministro. No sólo mintió, sino que ni siquiera googleó bien (ni sus asesores).