La CGT se planta y pone fecha a un posible paro general contra la reforma laboral de Milei

La conducción de la CGT convocó a las 11 a su Consejo Directivo en la sede de Azopardo para definir acciones directas contra el proyecto oficial de “modernización laboral”, que el oficialismo pretendió tratar la próxima semana en la Cámara alta. El escenario quedó marcado por la falta de avances en las gestiones políticas y por el reclamo de los sectores más combativos de la central.

En paralelo, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a organizaciones sindicales afectadas por la reforma, mientras que Pablo Moyano reapareció con un mensaje de confrontación. “La CGT puede voltear la reforma laboral”, afirmó, y recordó la experiencia durante el gobierno de Mauricio Macri: “Éramos diez gremios, donde estaba Camioneros, ‘Paco’ Manrique, Sergio Palazzo, la CTA. Éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear. Y cómo no se la vamos a podemos voltear si la CGT que está en su totalidad unida”.