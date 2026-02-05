La CGT se planta y pone fecha a un posible paro general contra la reforma laboral de Milei

La conducción de la CGT convocó a las 11 a su Consejo Directivo en la sede de Azopardo para definir acciones directas contra el proyecto oficial de “modernización laboral”, que el oficialismo pretendió tratar la próxima semana en la Cámara alta. El escenario quedó marcado por la falta de avances en las gestiones políticas y por el reclamo de los sectores más combativos de la central.
En la antesala del encuentro, el triunviro Jorge Sola confirmó que la cúpula cegetista mantuvo reuniones con seis gobernadores peronistas que expresaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo. “En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcacion de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, reseñó el dirigente.
Más allá de esos apoyos, la CGT no consiguió ampliar el respaldo político esperado. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, varios mandatarios provinciales suspendieron o reprogramaron encuentros, entre ellos Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, lo que profundizó el malestar en la central obrera y debilitó la estrategia de negociación.
En paralelo, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a organizaciones sindicales afectadas por la reforma, mientras que Pablo Moyano reapareció con un mensaje de confrontación. “La CGT puede voltear la reforma laboral”, afirmó, y recordó la experiencia durante el gobierno de Mauricio Macri: “Éramos diez gremios, donde estaba Camioneros, ‘Paco’ Manrique, Sergio Palazzo, la CTA. Éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear. Y cómo no se la vamos a podemos voltear si la CGT que está en su totalidad unida”.