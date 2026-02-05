05.02.2026 / POLEMICA

Interna prendida fuego en La Libertad Avanza: qué dijo Sebastián Pareja

El armador bonaerense Sebastián Pareja eligió La Plata para endurecer el mensaje hacia adentro de La Libertad Avanza, en un contexto de tensiones crecientes con sectores internos que cuestionan el rumbo del espacio y la conducción presidencial.






En una reunión con dirigentes y legisladores provinciales realizada en la capital bonaerense, Sebastián Pareja dejó una advertencia sin rodeos frente a las disputas que atraviesan al oficialismo libertario. “El que ventile diferencias para desgastar al espacio o al Presidente, está afuera”, afirmó ante los presentes, en un mensaje que apuntó directamente a disciplinar la interna.

El encuentro se dio en medio del malestar con sectores identificados como Las Fuerzas del Cielo, que vienen expresando críticas públicas y disputas de poder dentro de La Libertad Avanza. La conducción buscó marcar límites ante un escenario de fragmentación que empezó a incomodar a la cúpula partidaria.

Según reconstruyeron fuentes del espacio, Pareja sostuvo que el debate interno existe y es permanente, pero remarcó que debe darse puertas adentro. La línea que trazó fue clara: lealtad pública al proyecto político que encabeza **Javier Milei** y tolerancia cero a las disputas expuestas que, desde la mirada oficial, debilitan al Gobierno.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

Milei designó como funcionario en Transporte al hijo de un condenado por crímenes en la dictadura

Más notas de este tema

La Justicia falló a favor de Milei y el sable corvo de San Martín será traspasado al Regimiento de Granaderos

05/02/2026 - Judiciales

La Justicia falló a favor de Milei y el sable corvo de San Martín será traspasado al Regimiento de Granaderos

La CGT se planta y pone fecha a un posible paro general contra la reforma laboral de Milei

05/02/2026 - SINDICALISMO

La CGT se planta y pone fecha a un posible paro general contra la reforma laboral de Milei

Mientras ajusta en salud y salarios, el gobierno exhibe compras militares

05/02/2026 - POLEMICA

Mientras ajusta en salud y salarios, el gobierno exhibe compras militares

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.