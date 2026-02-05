Interna prendida fuego en La Libertad Avanza: qué dijo Sebastián Pareja

El armador bonaerense Sebastián Pareja eligió La Plata para endurecer el mensaje hacia adentro de La Libertad Avanza, en un contexto de tensiones crecientes con sectores internos que cuestionan el rumbo del espacio y la conducción presidencial.
1
La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia
2
Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"
3
Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas