Interna prendida fuego en La Libertad Avanza: qué dijo Sebastián Pareja

En una reunión con dirigentes y legisladores provinciales realizada en la capital bonaerense, Sebastián Pareja dejó una advertencia sin rodeos frente a las disputas que atraviesan al oficialismo libertario. “El que ventile diferencias para desgastar al espacio o al Presidente, está afuera”, afirmó ante los presentes, en un mensaje que apuntó directamente a disciplinar la interna.

El encuentro se dio en medio del malestar con sectores identificados como Las Fuerzas del Cielo, que vienen expresando críticas públicas y disputas de poder dentro de La Libertad Avanza. La conducción buscó marcar límites ante un escenario de fragmentación que empezó a incomodar a la cúpula partidaria.Según reconstruyeron fuentes del espacio, Pareja sostuvo que el debate interno existe y es permanente, pero remarcó que debe darse puertas adentro. La línea que trazó fue clara: lealtad pública al proyecto político que encabeza **Javier Milei** y tolerancia cero a las disputas expuestas que, desde la mirada oficial, debilitan al Gobierno.